В асиметричній пишній сукні: Ніна Добрев в елегантному образі сяяла на галаконцерті

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.

Там модель зявилася в елагантному аутфіті. На ній була чорна асиметрична сукня максі з пишною спідницею, вирізами на талії і пікантним декольте.

Ніна Добрев / Фото: Associated Press

Аутфіт Добрев доповнила чорним клатчем, зачіскою з чубчиком, який уклала по обидва боки та вечірнім макіяжем із пишними віями і червоною помадою. У вухах у неї були срібні сережки у вигляді великих крапель, а на зап'ясті – браслет.

Ніна Добрев / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ніна Добрев показала, як провела час у Парижі.

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