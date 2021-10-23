В асиметричній сріблястій сукні: ефектна Жізель Олівейра похизувалася розкішним образом

Вона позувала у вбранні від знаменитої американської дизайнерки.

Бразильська красуня Жизель Олівейра поділилася знімками, на яких позувала в розкішному образі, який явно вибрала для якогось заходу. Знаменитість одягла сріблясту асиметричну сукню на одне плече від бренду Donna Karan. Також на спині у дівчини був ефектний глибокий виріз.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Образ модель доповнила рівним укладанням, босоніжками на шпильці зі стразами і клатчем. Акцентом в образі стали масивні сережки у вухах у вигляді ланцюгів і макіяж, виконаний сріблястими тінями.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель займається моделінгом від 2013 року і вже встигла взяти участь в показах Dolce & Gabbana, Elie Saab, Etam, Polo Ralph Lauren, Cushnie et Ochs, Rebecca Minkoff і Tory Burch. Також з'являлася на обкладинках журналів Vogue Mexico, Vogue Brazil, Vogue India, Elle France, L'Officiel India, Harper's Bazaar Kazakhstan, брала участь в рекламній кампанії H&M іMAC Cosmetics.

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