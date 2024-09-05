В асиметричній сукні і блакитних туфлях: Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі

63-річна акторка продемонструвала стрункий вигляд на кіноподії.
Тільда Свінтон відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру стрічки "Queer" від режисера Луки Гуаданьїно за сценарієм Джастіна Куріцкеса, заснованого на однойменному романі Вільяма Берроуза 1985 року.
На червоній доріжці акторка постала у білій закритій сукні міді від бренду Alaïa. Вбрання мало високу горловину, довгі рукава та асиметричний поділ.
Аутфіт Тільда доповнила блакитними босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї було стильне укладання, зачесане назад, і фірмовий макіяж із акцентом на червоній помаді.
Свінтон не лише позувала фотографам, а й приділила час прихильникам, із якими робила селфі.
Нагадаємо, Тільда Свінтон на показ містичної трилерної драми "Вічна донька" (The Eternal Daughte) одягла твідовий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і твідові широки штани.
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