В асиметричній сукні і блакитних туфлях: Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі

Тільда Свінтон відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру стрічки "Queer" від режисера Луки Гуаданьїно за сценарієм Джастіна Куріцкеса, заснованого на однойменному романі Вільяма Берроуза 1985 року.

На червоній доріжці акторка постала у білій закритій сукні міді від бренду Alaïa. Вбрання мало високу горловину, довгі рукава та асиметричний поділ.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Аутфіт Тільда доповнила блакитними босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї було стильне укладання, зачесане назад, і фірмовий макіяж із акцентом на червоній помаді.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Свінтон не лише позувала фотографам, а й приділила час прихильникам, із якими робила селфі.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тільда Свінтон на показ містичної трилерної драми "Вічна донька" (The Eternal Daughte) одягла твідовий двобортний жакет зі срібними ґудзиками і твідові широки штани.

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