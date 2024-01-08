В асиметричній сукні і діамантових прикрасах: ефектна Селена Гомес на червоній доріжці

Селена Гомес з'явилася на церемонії нагородження премії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз у гарному образі.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Співачка одягла червону сукню з асиметричною спідницею від Armani Privé, яку для неї пошили на замовлення. Вбрання мало вирізи на ліфі з драпуванням і квіткові чорні аплікації з блискітками. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфіт Селена доповнила червоними босоніжками на шпильках від Christian Louboutin і розкішними діамантовими прикрасами від Bulgari. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах і чорний манікюр.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю з'явилася на червоній доріжці премії у червоній прозорій сукні від Valentino на тонких бретельках, з глибоким вирізом і квітковими аплікаціями.

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