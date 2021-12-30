В асиметричній сукні-сітці: красива Фріда Аасен на заході Unicef

Під кінець року знаменита модель знову здивувала розкішним образом.
Скандинавська модель Фріда Аасен завітала на вечірку LuisaViaRoma for Unicef, яка відбувалася на французькому острові Сен-Бартс. На заході Фріда з'явилася в розкішній асиметричній сукні на одне плече та з розрізом. Вбрання було створено брендом Lee Petra Grebenau, з яким Фріда співпрацює, і складалося з двох видів тканини: білого шифону та сітки, розшитої лелітками.
Вбрання моделі доповнили бежеві босоніжки на шнурівці, зачіска та ювелірні прикраси.
Компанію на заході Фріді склав її наречений Томі Чіабра, він виступав співорганізатором події.
Нагадаємо, що пара феєрично заручилася 2021 року, Томі зросвідчився Фріді на розкішній яхті в Портофіно.
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