В асиметричній сукні-сітці: красива Фріда Аасен на заході Unicef

В асиметричній сукні-сітці: красива Фріда Аасен на заході Unicef

Під кінець року знаменита модель знову здивувала розкішним образом.

Скандинавська модель Фріда Аасен завітала на вечірку LuisaViaRoma for Unicef, яка відбувалася на французькому острові Сен-Бартс. На заході Фріда з'явилася в розкішній асиметричній сукні на одне плече та з розрізом. Вбрання було створено брендом Lee Petra Grebenau, з яким Фріда співпрацює, і складалося з двох видів тканини: білого шифону та сітки, розшитої лелітками.

Вбрання моделі доповнили бежеві босоніжки на шнурівці, зачіска та ювелірні прикраси.

Фріда Аасен / Getty Images

Компанію на заході Фріді склав її наречений Томі Чіабра, він виступав співорганізатором події.

Фріда Аасен та Томі Чіабра / Getty Images

Нагадаємо, що пара феєрично заручилася 2021 року, Томі зросвідчився Фріді на розкішній яхті в Портофіно.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Instagram Фріди Аасен

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