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В асиметричній сукні-сітці: красива Фріда Аасен на заході Unicef

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В асиметричній сукні-сітці: красива Фріда Аасен на заході Unicef

Фріда Аасен / Getty Images

Під кінець року знаменита модель знову здивувала розкішним образом.

Скандинавська модель Фріда Аасен завітала на вечірку LuisaViaRoma for Unicef, яка відбувалася на французькому острові Сен-Бартс. На заході Фріда з'явилася в розкішній асиметричній сукні на одне плече та з розрізом. Вбрання було створено брендом Lee Petra Grebenau, з яким Фріда співпрацює, і складалося з двох видів тканини: білого шифону та сітки, розшитої лелітками.

Вбрання моделі доповнили бежеві босоніжки на шнурівці, зачіска та ювелірні прикраси.

Фріда Аасен / © Getty Images
Фріда Аасен / Getty Images

Компанію на заході Фріді склав її наречений Томі Чіабра, він виступав співорганізатором події.

Фріда Аасен та Томі Чіабра / © Getty Images
Фріда Аасен та Томі Чіабра / Getty Images

Нагадаємо, що пара феєрично заручилася 2021 року, Томі зросвідчився Фріді на розкішній яхті в Портофіно.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / © Instagram Фріди Аасен
Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Instagram Фріди Аасен

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