В асиметричній сукні та з яскравим макіяжем: 49-річна Торі Спеллінг під прицілом фотографів

Із зірки підліткових серіалів вона перетворилася у зірку реалітішоу.

Акторку популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210", телеведучу та матыр п'ятьох дітей помітили фотографи на вулиці у Нью-Йорку, біля входу до Fox Studio. 49-річна знаменитість була одягнена у блакитну сукню з асиметричною спідницею, яка відкривала її стрункі ноги.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

Образ Торі доповнила сітчастими бежевими колготками, ефектними босоніжками усипаними стразами та кількома великими каблучками зі стразами на руках. Також акторка зробила насичений макіяж з накладними віями і одягла перуку з платиновим волоссям.

Ймовірно, на телеканал вона прийшла, щоб розповісти про свій новий проэкт - реаліті-шоу Love At First Lie для MTV.

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