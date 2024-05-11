В асиметричній сукні з драпуванням: який вигляд мала Софі Лорен 35 років тому на Каннському кінофестивалі

Акторка тоді з'явилася на публіці у вбранні яскравого відтінку.

Щорічно у Каннах проходить міжнародний кінофестиваль, на якому учасники з різних країн презентують публіці свої роботи. Відповідно, цей захід став місцем збору й кінозірок.

11 травня 1989 року — рівно 35 років тому — італійська кіноакторка Софі Лорен прибула на цей гламурний захід зі своїм старшим сином Карло Понті-молодшим.

На знаменитій акторці того вечора була сукня в модній для кінця 80-х стилістиці, оскільки вона мала пишну асиметричну спідницю зі складками, відкриті плечі та багато драпування. На декольте та спідниці сукню прикрашали троянди із тканини.

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Образ зірка доповнила чорними колготками та туфлями-човниками на підборах із тонкими ремінцями. Також на ній були окуляри та кілька досить масивних золотих прикрас.

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Син зірки, відповідно до дрескоду, одягнув класичний чорний костюм, сорочку та краватку-метелика.

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Також Софі має ще одного сина Едоардо, який став кінорежисером. Батьком її синів є Карло Понті – кінопродюсер.

Цього року Каннський кінофестиваль також проходитиме, але від 14 до 25 травня. Подія стане 77-ю, а головчинею журі назначена Грета Гервіг — режисерка фільму "Барбі". Вона є першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді.

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