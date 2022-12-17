В асиметричній сукні з розрізом і хутряною накидкою: чарівний аутфіт учасниці шоу "Холостяк-12"

Відбувся восьмий випуск проєкту "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

На церемонії троянд учасниці з'явилися у красивих образах у стилі Снігової королеви.

25-річна Олександра Мудра виклала в Instagram фото свого луку. Вона продемонструвала чарівний аутфіт в асиметричній довгій сукні з блискітками, срібними бретельками і високим розрізом.

Образ Саша доповнила хутряною накидкою, білими босоніжками і прикрасою з камінням на голові. На обличчі був макіяж із чорними стрілками і білими тінями-смужками на повіках.

Олександра Мудра/Instagram

У дописі Мудра поділилася враженнями про випуск, який минув. Дівчина задоволена, що буде мати індивідуальне побачення з холостяком. Вона також зазначила, що рада, що проєкт залишила Аліна.

"Я ні на мить не сумнівалася у своїй силі характеру, бо в мене завжди вистачає аргументів, щоб відстояти свою позицію, тож наступного тижня індивідуальне побачення моє.

Було дуже хвилююче, хотілося здивувати Алекса і як ви вже знаєте з креативом у мене все добре, тому треба було переплюнути саму себе, а це завжди нелегко. З нетерпінням чекаю нашу зустріч.

P.S. Нарешті людина, яка дратувала мене більше за всіх покинула проект, та ще й як негарно та невдячно покинула.

Я просила подарувати мені повітряну кульку на цю честь, але залишилася тільки з посмішкою, чого мені більш ніж достатньо", - написала Олександра.

Нагадаємо, інша учасниця шоу Вікторія Варлей постала в елегантній обтислій сукні з розрізом спереду, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

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