В асиметричній сукні з торочкою і мюлях кольору металік: зірка TikTok в об'єктивах папараці

Фернанда Гіменес одягла на благодійну вечерю жіночне вбрання, у якому мала стрункий вигляд.

До об'єктивів папараці у Маямі потрапила американська зірка TikTok Фернанда Гіменес. Вона йшла на вечерю WTA Celebrates Miami Open, на якій зібралися відомі жінки зі світу моди, мистецтва й дизайну.

Дівчина мала ніжний і стрункий вигляд в асиметричній білій сукні з торочкою на подолі, яку вона скомбінувала із гостроносими мюлями кольору металік на шпильках. У руці Фернанда тримала оливкову сумочку.

Фернанда Гіменес / Фото: Getty Images

Гіменес розпустила волосся, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, прикрасила вуха золотими сережками, а на руках були золоті каблучки.

Читайте також: