В асиметричному купальнику: Жасмін Тукс похизувалася бездоганною фігурою

Екс"ангел" Victoria's Secret у сексуальному купальнику позувала біля басейну.
30-річна модель Жасмін Тукс опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, на яких вона вихваляється обновкою - асиметричним суцільним чорним купальником.
Красуня розпустила волосся і гралася з ним на камеру.
Позувала манекенниця спочатку стоячи. А потім лягла на біле ліжко біля басейну і звабливо демонструвала красиві ноги.
Раніше Тукс показала, як у бікіні з принтом фруктів насолоджувалася прогулянкою на яхті на острові Сент-Джон.
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