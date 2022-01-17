В асиметричному купальнику: Жасмін Тукс похизувалася бездоганною фігурою

Екс"ангел" Victoria's Secret у сексуальному купальнику позувала біля басейну.

30-річна модель Жасмін Тукс опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, на яких вона вихваляється обновкою - асиметричним суцільним чорним купальником.

Красуня розпустила волосся і гралася з ним на камеру.

Позувала манекенниця спочатку стоячи. А потім лягла на біле ліжко біля басейну і звабливо демонструвала красиві ноги.

Раніше Тукс показала, як у бікіні з принтом фруктів насолоджувалася прогулянкою на яхті на острові Сент-Джон.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

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