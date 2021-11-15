В асиметричному вбранні та з донькою: Серена Вільямс на прем'єрі фільму про свого батька

Спортсменка відвідала прем'єру драми "Король Річард".
Серена Вільямс відвідала вчора, 14 листопада, прем'єру фільму Warner Bros "Король Річард", яка відбулася в межах фестивалю AFI Fest-2021 у китайському театрі у Голлівуді, Каліфорнія.
Одягнена спортсменка була у чорне боді з камінням у зоні декольте та відкритими плечима, а також у лосини з однією штаниною.
Лук вона доповнила панчохою, декорованою камінням, високими рукавичками та чорними босоніжками на шпильках. У вухах у неї були сережки з камінням, а на руці – годинник. Хвилясте волосся Вільямс уклали назад і зробили макіяж з акцентом на довгих віях.
Тенісистка продемонструвала фотографам свою пишну п'яту точку.
На прем'єрі також був чоловік Серени – Алексіс Оганян та їхня 3-річна донька Алексіс Олімпія Оганян, яка була одягнена у схожий лук – у чорне боді та лосини з камінням.
Прийшла на захід і сестра спортсменки – Вінус Вільямс, яка сяяла у сукні кольору металік з високим розрізом.
Нагадаємо, фільм "Король Річард" — спортивна драма, присвячена реальній історії Річарда Вільямса (батька Серени Вільямс) та його родини. Головну роль у фільмі зіграв Вілл Сміт. Режисером виступив Рейнальд Маркус Грін.
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