В асиметричній сукні-сорочці від Givenchy: Шарліз Терон сходила на захід Netflix

Шарліз Терон / © Getty Images

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49-річна акторка Шарліз Терон потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли прямувала на захід Netflix 2025 Upfront. У місті того дня лив дощ, тож зірка, після того, як вийшла з автомобіля, ховалася під парасолькою, яку над її головою ніс помічник.

Одяглася вона цікаво, адже вибрала для свого виступу на заході білу мінісукню від Givenchy з асиметричним подолом, довгими рукавами та величезною рюшею. Також на Шарліз були чорні лакові ботильйони на підборах.

Шарліз Терон / © Getty Images

Під час презентації, як повідомляє Entertainment Weekly, акторка докладно розповіла про деякі ризики, на які пішла, виконуючи напружені бойові сцени свого персонажа для фільму «Apex».

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«Наша команда зняла справді приголомшливий фільм, а ваша покірна слуга виконала кілька трюків і дій — іноді без страховки», — сказала вона.

«У мене все ще трохи австралійського бруду під цим гарним манікюром, а мій милий черевик приховує зламаний палець, і я можу продовжувати і продовжувати, але я не буду».

Тим не менш, вона також зазначила, що, попри бруд та травми, їй сподобалося зніматися у фільмі.

Декількома днями раніше голлівудська суперзірка Терон продемонструвала просто надзвичайне вбрання чорного кольору, яке одночасно поєднувало у собі стиль бохо, діловий і зухвалий. Акторку помітили фотографи, коли вона йшла на інтерв’ю на програму Jimmy Kimmel Live, щоб розповісти про свій новий фільм «Безсмертна гвардія 2». Вона носила вбрання з колекції Oude Waag 2025 року.

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Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон на 89 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 88 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 86 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 85 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 77 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон, церемонія / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Getty Images