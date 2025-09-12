ТСН у соціальних мережах

В асиметричній сукні та з улюбленою сумкою: Джорджина Родрігес прогулялася Нью-Йорком

Зірка прилетіла до США і вже показала в Мережі перші фото з поїздки.

Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес - прилетіла до Нью-Йорка і вже встигла прогулятися містом, а фото традиційно показала в Instagram.

Так, дівчина позувала на Бруклінському мосту. Вона була одягнена в бежеву сукню з обтислим верхом і асиметричним подолом зі складками. Її образ доповнювали бежеві туфлі-човники та улюблена сумка Джорджини — чорна Hermes Birkin з крокодилової шкіри.

На пальцях Родрігес красувалися дві каблучки з величезними діамантами, одну з яких їй підніс наречений Кріштіану на їхні заручини, що відбулися нещодавно, після 9 років їхніх стосунків.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — жінка є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше Джорджина Родрігес відвідала Венецію, вона прийшла на прем’єру фільму «Батько, Мати, Сестра, Брат», який презентували в рамках 82-го Венеціанського кінофестивалю.

Зірка вийшла на червону доріжку в ефектній чорній сукні з бежевою підкладкою, яка створювала так званий «голий» ефект. Її красива сукня була від Roberto Cavalli.

