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- Шоу-бізнес
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В асиметричній сукні з паєтками: Тіна Кароль у вечірньому луку похизувалася стрункою фігурою
Артистка захопила новим красивим аутфітом.
Тіна Кароль знялася у новій красивій фотосесії, в якій продемонструвала черговий ефектний лук. Знімки вона опублікувала в Instagram.
Перед об'єктивом фотокамери Michael Fedorak артистка постала у вечірній асиметричній чорній сукні зі шлейфом, повністю розшитій паєтками, від Tom Ford For Gucci.
Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру і спокусливі форми Кароль.
Образ зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було стильне хвилясте укладання, макіяж у ніжних відтінках і бежевий манікюр.
"Грай за своїми правилами!" – підписала фото Тіна.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль продемонстурвала красивий образ у бежевій корсетній сукні з пікантним декольте від французького бренду Mugler.