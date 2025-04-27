В асиметричній сукні з паєтками: Тіна Кароль у вечірньому луку похизувалася стрункою фігурою

Тіна Кароль

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Тіна Кароль знялася у новій красивій фотосесії, в якій продемонструвала черговий ефектний лук. Знімки вона опублікувала в Instagram.

Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

Перед об'єктивом фотокамери Michael Fedorak артистка постала у вечірній асиметричній чорній сукні зі шлейфом, повністю розшитій паєтками, від Tom Ford For Gucci.

Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру і спокусливі форми Кароль.

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Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

Образ зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було стильне хвилясте укладання, макіяж у ніжних відтінках і бежевий манікюр.

Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

"Грай за своїми правилами!" – підписала фото Тіна.

Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

Тіна Кароль/Фото Michael Fedorak

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль продемонстурвала красивий образ у бежевій корсетній сукні з пікантним декольте від французького бренду Mugler.