В асиметричній сукні з розрізом та пір’ям: Пенелопа Крус ефектно з’явилася на Каннському фестивалі вперше за 7 років

52-річна акторка стала однією з головних зірок на червоній доріжці цього вечора.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус відвідала прем’єру фільму «Чорна куля» (La Bola Negra), зрежисованого Хав’єром Кальво та Хав’єром Амброссі, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. Це була її перша поява на фестивалі за сім років.

На червоній доріжці акторка продемонструвала елегантний образ у стилі Старого Голлівуду. На ній була чорна сукня максі на одне плече і з драпуванням від Модного дому Chanel.

Вбрання мало високий розріз, що відкривав ноги акторки, а також ефектний декор із чорного пір’я — на плечі та стегні, що додавало аутфіту драматичності та особливого шарму.

Свій аутфіт Пенелопа доповнила класичними чорними туфлями на шпильках. Вуха вона прикрасила цікавими діамантовими сережками, а на руці сяяла каблучка з цього самого комплекту. Волосся зірці уклали легкими хвилями, макіяж виконали у теплих натуральних відтінках із акцентом на очі, а в манікюрі поєднали нюдовий і червоний кольори.

Особливу увагу привертала усмішка Пенелопи — вона мала неймовірно свіжий та сяйливий вигляд. Перед фотографами зірка із задоволенням позувала, демонструючи своє вбрання з різних ракурсів.

Нагадаємо, Пенелопа Крус є давньою амбасадоркою модного дому Chanel, тому часто обирає для світських заходів вбрання саме цього бренду. На прем’єрі фільму «Наречена», у якому зіграла, акторка постала у чорній сукні, розшитій мілким чорним склярусом, і червоній накидці з пір’ям.

