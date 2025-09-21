ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
130
1 хв

В асиметричному пальті і довгій сукні: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ у Лос-Анджелесі

Попдіва з’явилася на заході в ансамблі від ліванського бренду.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на спеціальному показі фільму «Поцілунок жінки-павука» (Kiss Of The Spider Woman) у театральному комплексі DGA у Лос-Анджелесі.

Вона постала у бежевому ансамблі від ліванського бренду Harithand, який складався з асиметричного пальта з широкими рукавами і поясом, а також довгої сукні.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Джей Ло доповнила золотистим клатчем Tyler Ellis. У неї було розпущене волосся, насичений макіяж очей і манікюр кольору марсала. Вуха Джен прикрасила сережками з діамантами, шию — золотим ланцюжком з її ім’ям з діамантами, а на руці була коктейльна каблучка.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес на галавечір одягла сукню-боді від Roberto Cavalli з V-подібним декольте.

130
