В асиметричному пальті і довгій сукні: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ у Лос-Анджелесі

Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на спеціальному показі фільму «Поцілунок жінки-павука» (Kiss Of The Spider Woman) у театральному комплексі DGA у Лос-Анджелесі.

Вона постала у бежевому ансамблі від ліванського бренду Harithand, який складався з асиметричного пальта з широкими рукавами і поясом, а також довгої сукні.

Аутфіт Джей Ло доповнила золотистим клатчем Tyler Ellis. У неї було розпущене волосся, насичений макіяж очей і манікюр кольору марсала. Вуха Джен прикрасила сережками з діамантами, шию — золотим ланцюжком з її ім’ям з діамантами, а на руці була коктейльна каблучка.

