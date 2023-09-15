В атласних трусах і з величезним бантом на грудях: акторка Джоді Тернер-Сміт на червоній доріжці у Лондоні

Вбрання акторки було одним із найсміливіших і найнезвичайніших на цьому зірковому заході.

14 вересня у Лондоні, в Королівському театрі Друрі-Лейн, відбувся другий щорічний захід Vogue World, приурочений до відкриття Лондонського тижня моди, який триватиме від 14 до 19 вересня у Великій Британії.

Однією з численних гостей на червоній доріжці фешнподії була акторка Джоді Тернер-Сміт. Вона викликала фурор своїм образом, оскільки з'явилася в дуже екстравагантному вбранні від бренду Viktor & Rolf.

Її комплект було представлено в кутюрній колекції осінь-зима 2023-2024, яку бренд присвятив купальному костюму.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

На Джоді було вбрання з чорного атласу, яке складалося з трусів і топу-бандо, прикрашеного величезним бантом.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Образ акторка також доповнила високими рукавичками й туфлями на підборах.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Макіяж зірки був яскравим з оригінальними чорними стрілками та рожевими рум'янами, також вона пофарбувала волосся у світлий відтінок. У вухах Джоді були розкішні сережки з сапфірами та діамантами.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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