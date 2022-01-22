В атласній кофті з декольте: Дженніфер Лопес зачарувала повсякденним луком

На нових фото зірка продемонструвала свою тонку талію.

52-річна акторка та співачка поділилася зі своїми підписниками у Instagram новим образом. На фото зірка позувала в атласній кофті Et Ochs з глибоким V-подібним декольте та джинсах-палацо з високим посадженням.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

Образ Лопес доповнили туфлі від DSW з відкритим мисом, зібране в пучок волосся та багато золотих прикрас від Fondrae на шиї та зап'ястях. Дуже незвичайною на її шиї була прикраса у вигляді звичайного ключа, що висів на довгому ланцюжку.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

"Ла-ла-лаванда", — написала під фото Джей Ло.

Дженіфер Лопес / Instagram Дженніфер Лопес

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