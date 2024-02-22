В атласній мінісукні: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми

Модель взяла участь у зніманнях рекламної кампанії парфумів.
32-річна американська топмодель та інфлуенсер — Емілі Ратаковскі – показала у своєму Instagram кілька знімків, зроблених на зніманнях реклами парфумів від Viktor&Rolf Fragrances – Flowerbomb Tiger Lily, що проходили у Маямі.
Модель позувала в молочній атласній сукні з глибоким декольте, яке ефектно підкреслило її пишні груди. Спокусливий образ дівчини доповнювали чорні босоніжки на високих підборах та макіяж, виконаний у коричневих відтінках.
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показувала, як сама собі підстригла волосся у душі, і розповіла, навіщо це зробила.
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