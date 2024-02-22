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В атласній мінісукні: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми

В атласній мінісукні: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Модель взяла участь у зніманнях рекламної кампанії парфумів.

32-річна американська топмодель та інфлуенсер — Емілі Ратаковскі – показала у своєму Instagram кілька знімків, зроблених на зніманнях реклами парфумів від Viktor&Rolf Fragrances – Flowerbomb Tiger Lily, що проходили у Маямі.

© Instagram Емілі Ратаковскі
Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Модель позувала в молочній атласній сукні з глибоким декольте, яке ефектно підкреслило її пишні груди. Спокусливий образ дівчини доповнювали чорні босоніжки на високих підборах та макіяж, виконаний у коричневих відтінках.

© Instagram Емілі Ратаковскі
Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показувала, як сама собі підстригла волосся у душі, і розповіла, навіщо це зробила.

© Instagram Емілі Ратаковскі
Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

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