В атласній мінісукні та за руку з чоловіком: Рита Ора сходила на день народження до Леонардо Ді Капріо

11 листопада голлівудський актор Леонардо Ді Капріо із розмахом відсвяткував свій день народження. На вечірку в Лос-Анджелесі він запросив усіляких зіркових друзів першої величини, серед яких були: Бейонсе з чоловіком Джей-Зі, Кейт Бекінсейл, Леді Гага, Ріта Ора та Тайка Вайтиті, Кім Кардашян, Зої Кравіц, Ченнінг Татум, Олівія Ваїлд та Сальма Гаєк.

Ріту Ору та її чоловіка Тайка Вайтіті сфотографували дорогою на цей захід, пара не звертала уваги на фотографів і просто йшла тримавшись за руки. Для вечірки вони вбралися в темні відтінки.

На Ріті була атласна мінісукня, яку вона поєднала з капроновими колготками та довгим оксамитовим пальто. Також у руці вона тримала сумку, а взута була в туфлі-човники. Волосся Ора накрутила у легкі хвилі, зробила макіяж, одягла безліч прикрас, а також нафарбувала нігті яскравим лаком. Тайка Вайтіті вирішив одягнути широкі штани, синю сорочку та об'ємну куртку.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті / Фото: Getty Images

Нещодавно Ріта Ора вперше показала заручальну каблучку і зізналася, що вийшла заміж. Раніше в Мережі лише ходили чутки про те, що Ріта та її коханий – кінорежисер Тайка Вайтіті – одружилися. Весілля пари відбулося в Палм-Спрінгс влітку 2022 року, коли вони були у відпустці.

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