В атласній сукні кольору айворі: Ешлі Грем продемонструвала ніжний образ на церемонії

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем відвідала церемонію вручення премії CFDA Awards 2025, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Для такої події модель обрала ніжний образ. На ній була атласна сукня максі кольору айворі без рукавів і з драпуванням зверху.

Аутфіт Грем доповнила бронзовими туфлями. У неї було «мокре» укладання, макіяж із білими блискучими тінями і коричневою помадою та нюдовий манікюр.

Нагадаємо, Ешлі Грем у сукні з зірками і птахами побувала на галавечорі після тріумфу на Victoria’s Secret.