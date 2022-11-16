В атласній сукні та з прикрасою на голові: Кайлі Дженнер викликала фурор у вінтажному вбранні від Mugler

Молодша представниця зіркового сімейства Кардашян-Дженнер стала однією з гостей закритого заходу – відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. Це перша ретроспектива, присвячена захопливому і зухвалому всесвіту французького дизайнера і творця культових парфумів Тьєррі Мюглера, відкрита після його смерті.

Для звичайних відвідувачів виставка відкриється від 18 листопада, а вчора на її презентації побували зіркові гості, одягнені у відомі образи від бренду. Кайлі віддала перевагу сексуальній чорній сукні з корсетом, яка ефектно підкреслювала її фігуру "пісковий годинник".

Це вбрання вінтажне і було створено легендарним модельєром для колекції осінь-зима 1995 року. Сукня є старшою за саму Кайлі, яка народилася 1997-го.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Обтисла сукня виконана з атласного шовку у фасоні "рибка", поділ прикрашений пір'ям і бісером, а декольте виконано в традиційній для бренду формі крил метелика.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

До цього образу також додаються рукавички з пір'ям та розкішна прикраса на голову зі стразами. Кайлі доповнила образ макіяжем, високою зачіскою та великими діамантовими сережками у вухах.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Але у вінтажі дівчина з'являється вже не вперше. Річ у тому, що Кайлі почала колекціонувати вінтажні моделі одягу за порадою свого стиліста і в її колекції вже є кілька ввбрань від Mugler. Нещодавно Кайлі прийшла підтримати старшу сестру на церемонії у вінтажній "голій" сукні від Mugler з колекції 1999 року.

А що стосується самої виставки, то на ній представлено понад сотню вбрань, від моделей високої моди до сценічних костюмів, а також виготовлені на замовлення аксесуари, ескізи, відеоролики, зображення провідних фешн-фотографів та приголомшливі інсталяції, що відображають футуристичний підхід дизайнера. Мюглер помер минулого року, але увійшов до історії моди, як один із найсміливіших і новаторських дизайнерів кінця двадцятого століття. Його сміливі силуети, нестандартні техніки та матеріали, включаючи скло, оргскло, вініл, латекс та хром.

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