В атласній сукні з відвертим декольте: учасниця "Холостяку-11" продемонструвала сміливий образ

Дівчина показала кілька нових фотографій у своєму мікроблогу.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – поділилася у Instagram знімками з нової фотосесії.
На фото дівчина приміряла сміливий образ – атласну сукню з мереживною вставкою та глибоким вирізом на декольте. Вбрання ефектно підкреслило груди Олександри.
Свій лук Миколюк доповнила сережками з бірюзою, браслетами з перлів, а також макіяжем з акцентом на очі та нюдовою помадою.
Нагадаємо, на прем'єру фільму "Кінгс Мен" Олександра прийшла в ефектній чорній сукні з пікантними вирізами на талії.
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