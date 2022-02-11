В атласній сукні з відвертим декольте: учасниця "Холостяку-11" продемонструвала сміливий образ

В атласній сукні з відвертим декольте: учасниця "Холостяку-11" продемонструвала сміливий образ

Дівчина показала кілька нових фотографій у своєму мікроблогу.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – поділилася у Instagram знімками з нової фотосесії.

На фото дівчина приміряла сміливий образ – атласну сукню з мереживною вставкою та глибоким вирізом на декольте. Вбрання ефектно підкреслило груди Олександри.

Instagram Олександри Миколюк

Свій лук Миколюк доповнила сережками з бірюзою, браслетами з перлів, а також макіяжем з акцентом на очі та нюдовою помадою.

Instagram Олександри Миколюк

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Кінгс Мен" Олександра прийшла в ефектній чорній сукні з пікантними вирізами на талії.

Олександра Миколюк/Прес-служба

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