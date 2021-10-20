В атласному двобортному костюмі: стильний вихід Єви Лонгорії на церемонії

У Лос-Анджелесі відбулася 27-ма щорічна церемонія ELLE Women in Hollywood.

Минулої ночі зіркові гості зібралися на церемонії ELLE Women in Hollywood, яка відбулася вже в 27-ме у Лос-Анджелесі.

Ніна Гарсія (зліва направо), Рита Морено і Єва Лонгорія / Associated Press

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До Музею кіно Академії в Лос-Анджелесі з'їхалося багато знаменитостей, адже минулого року через пандемію захід було скасовано. Серед гостей була 46-річна акторка і продюсерка Єва Лонгорія. Нещодавно вона показувала публіці своє підкачане тіло в кроптопі і лосинах, а тепер з'явилася на доріжці перед камерами фотографів в чорному атласному двобортному піджаку, який вона, здавалося б, одягла без топа, а також була в широких штанах. Талію Єва підкреслила за допомогою чорного широкого ременя зі зміїної шкіри.

Єва Лонгорія / Associated Press

У Лонгорії був насичений макіяж очей, у вухах у неї були сережки з камінням, волосся акторка розпустила і зачесати назад, розділивши за проділом. Швидше за все зачіска Єви — справа рук її перукаря і стиліста з волосся Кена Павеса.

Єва Лонгорія / Associated Press

На заході були відзначені дев'ять знаменитих жінок за творчий і культурний внесок, який вони внесли в світ музики, кіно, телебачення і не тільки.

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Зірки на 27-й церемонії ELLE Women in Hollywood (6 фото)

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