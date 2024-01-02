В атласному костюмі та капелюсі: Дженніфер Лопес похизувалася гламурним образом

Голлівудська суперзірка знову привернула увагу луком.
Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками у Instagram новими знімками. Цього разу вона позувала в атласному штанному костюмі, що складався з широких штанів і жакета.
Вбрання було виконане у піжамному стилі, а також мало чорне оздоблення та широкий чорний пояс.
Це вбрання вона доповнила норковою шубою, туфлями на високих підборах та платформах, а також гламурним клатчем, який тримала у руці.
На голову вона одягла крислатий капелюх від Nick Fouquet, волосся зібрала в низький хвіст, зробила яскравий макіяж і також використала прикраси від бренду Gucci з перлами та кристалами.
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