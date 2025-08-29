В атласному міні на червону доріжку: зірка серіалу "Велика маленька брехня" відвідала Венецію

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Шейлін Вудлі, відома багатьом за серіалом «Велика маленька брехня», де зіграла з Ніколь Кідман і Різ Візерспун, відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.

Вона відмовилася від звичної вечірньої сукні для своєї появи і обрала маленьку чорну атласну від Kallmeyer з колекції Pre-Fall 2025 і доповнила її босоніжками від Gianvito Rossi з тонкими ремінцями.

На шиї у Шейлін красувалося розкішне кольє від Bvlgari у вигляді змії, яка кусає себе за хвіст. Волосся акторки стилісти зібрали в романтичну зачіску, а на її обличчі був лаконічний макіяж.

Тканина сукні трохи пом’ялася і на ній з’явилися помітні складки, але це ніяк не псувало образ Вудлі.

У цьому образі вона прийшла на прем’єру фільму «Джей Келлі», в якому головну роль виконав Джордж Клуні.