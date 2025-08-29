ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

В атласному міні на червону доріжку: зірка серіалу "Велика маленька брехня" відвідала Венецію

Акторка підкреслила розкішні ноги вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шейлін Вудлі

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Шейлін Вудлі, відома багатьом за серіалом «Велика маленька брехня», де зіграла з Ніколь Кідман і Різ Візерспун, відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Вона відмовилася від звичної вечірньої сукні для своєї появи і обрала маленьку чорну атласну від Kallmeyer з колекції Pre-Fall 2025 і доповнила її босоніжками від Gianvito Rossi з тонкими ремінцями.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Шейлін Вудлі / © Associated Press

На шиї у Шейлін красувалося розкішне кольє від Bvlgari у вигляді змії, яка кусає себе за хвіст. Волосся акторки стилісти зібрали в романтичну зачіску, а на її обличчі був лаконічний макіяж.

Тканина сукні трохи пом’ялася і на ній з’явилися помітні складки, але це ніяк не псувало образ Вудлі.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Шейлін Вудлі / © Associated Press

У цьому образі вона прийшла на прем’єру фільму «Джей Келлі», в якому головну роль виконав Джордж Клуні.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie