В атласному міні на червону доріжку: зірка серіалу "Велика маленька брехня" відвідала Венецію
Акторка підкреслила розкішні ноги вбранням.
Шейлін Вудлі, відома багатьом за серіалом «Велика маленька брехня», де зіграла з Ніколь Кідман і Різ Візерспун, відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.
Вона відмовилася від звичної вечірньої сукні для своєї появи і обрала маленьку чорну атласну від Kallmeyer з колекції Pre-Fall 2025 і доповнила її босоніжками від Gianvito Rossi з тонкими ремінцями.
На шиї у Шейлін красувалося розкішне кольє від Bvlgari у вигляді змії, яка кусає себе за хвіст. Волосся акторки стилісти зібрали в романтичну зачіску, а на її обличчі був лаконічний макіяж.
Тканина сукні трохи пом’ялася і на ній з’явилися помітні складки, але це ніяк не псувало образ Вудлі.
У цьому образі вона прийшла на прем’єру фільму «Джей Келлі», в якому головну роль виконав Джордж Клуні.