В атласному ромпері та білій шубі: гламурна Тейлор Свіфт з'явилася на афтепаті MTV Video Music Awards

Минулими вихідними 32-річна співачка Тейлор Свіфт з'явилася на церемонія вручення нагороди MTV Video Music Awards у блискучій сукні від бренду Oscar de la Renta і стала лауреатом у кількох категоріях.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Після офіційної частини зірка переодяглася в синій атласний ромпер на бретельках, який був прикрашений аплікацією у вигляді зірок. Доповнили цей кламурний вечірній образ співачки босоніжки від Alexander McQueen, біла шуба зі штучного хутра та ювелірні вироби від Nicole Rose, Ananya Scatter, Melissa Kaye.

Волосся Тейлор розпустила, а на обличчі у неї був яскравий макіяж із червоною помадою та стразами.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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