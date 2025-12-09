- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 42
- 1 хв
В атласному топі з мереживом і вирізом: Лотті Мосс похизувалася татуюваннями на прем’єрі фільму "Служниця"
27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс любить носити чорний колір, у якому часто виходить у світ.
Лотті Мосс відвідала спеціальний прем’єрний показ фільму «Служниця», який відбувся в Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні.
Знаменитість позувала перед фотокамерами в образі total black із пікантною ноткою. На ній був атласний топ із мереживом з V-подібним вирізом, атласні штани вільного крою і пальто з чорною обробкою зі штучного хутра та шнурівкою, яке вона спустила з плечей, щоб продемонструвати татуюваннями на руках.
Лук Мосс доповнила чорними туфлями із золотою фурнітурою. У неї була гарна зачіска з локонами та ніжний макіяж із чорними стрілками і ягідною помадою.
Нагадаємо, Сідні Свіні на прем’єру «Служниці» у Нью-Йорку вийшла на червону доріжку у гламурній срібній сукні від бренду Miu Miu.
В український прокат фільм вийде 1 січня.