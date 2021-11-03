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В аутфіті від Balenciaga: Кім Кардашян папараці заскочили у Нью-Йорку

В аутфіті від Balenciaga: Кім Кардашян папараці заскочили у Нью-Йорку

Кім Кардашян / Getty Images

41-річна зірка реаліті Кім Кардашян вміє привертати до себе увагу.

Вчора в Нью-Йорку Кім знову потрапила під приціл папараці та образ, який продемонструвала інфлюєнсерка був незабутнім. Кардашян поєднала чорний топ із лосинами та чоботами Balenciaga до стегна та довгим сірим пальтом. Її аутфіт доповнюють шкіряні рукавички, чорні сонцезахисні окуляри та масивні сережки-кліпси у вухах. А також насичений мейкап на обличчі та ідеально укладене волосся.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Getty Images

А буквально вчора ми розглядали геловін-лук Кардашян. Її сестра Кендалл Дженнер організувала вечірку та запросила на неї Кім, яка прийшла у креативному образі космічної ковбойші. Впевнені, хтось повторить цей аутфіт зірки, адже Кім завжди задає тренди. Багато образів, у яких вона з'являється на публіці, її шанувальники та інші зірки намагаються повторити. Ось, наприклад, провокаційна та бодіпозитивна реперша Lizzo повторила незвичайний аутфіт Кім Кардашян на Met Gala 2021.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян
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