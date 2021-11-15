В аутфіті з пір'я: ефектна Ріта Ора з коханим відвідала церемонію

Ріта Ора та її коханий Тайка Вайтиті були присутні на церемонії MTV EMA 2021 на спортивній арені Papp Laszlo Budapest Sports Arena у Будапешті.
Ріта Ора мала неймовірно ефектний вигляд в чорному вбранні, яке складалося зі штанів і топу з пір'ям та шлейфом від ліванського дизайнера Жана-Луї Сабаджі. Співачка взула чорні босоніжки на високих підборах від Giuseppe Zanotti, зробила чорний манікюр та педикюр, волосся зібрала у високий пучок і одягла сережки-висячки, а в руках Ріти був маленький клатч від Jimmy Choo.
Режисер Тайка Вайтиті був у чорному вельветовому костюмі (багато зіркових чоловіків носять такі зараз на червоні доріжки) та у чорній сорочці. Він обіймав кохану за талію, коли вони разом позували перед камерами.
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