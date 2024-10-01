В авангардному жакеті й об'ємній мініспідниці: ефектна Зендея на показі Louis Vuitton

28-річна акторка мала стильний і гарний вигляд на Тижні моди у Парижі.

Зендея відвідала показ Модного дому Louis Vuitton, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Там акторка продемонструвала ефектний образ із круїзної колекції 2025 французького бренду. На ній був чорний жакет із акцентом на талії, який мав білий комір, цікавий білий ґудзик і був прикрашений футуристичною червоною брошкою. Верх вона скомбінувала з об’ємною бежевою мініспідницею і чорними колготами в сітку.

Зендая / Фото: Getty Images

Лук Зендея доповнила чорними туфлями на шпильках і чорною сумкою.

Вона зробила стильтну зачіску і макіяж з рожевими рум’янами і червоною помадою. Золоті прикраси від Bulgari завершили аутфіт акторки.

Нагадаємо, Зендея потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Дівчина була одягнена у стильне вбрання з весняної колекції 2025 бренду Burberry.

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