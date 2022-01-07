В ажурній сукні і на шпильках: Катерина Кухар привітала підписників з Різдвом

В ажурній сукні і на шпильках: Катерина Кухар привітала підписників з Різдвом

Прима балерина в ефектному аутфіті сфотографувалася біля ялинки.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram красиву світлину і привітала підписників з Різдвом.

Балерина позувала біля ялинки і санів з новорічними іграшками та подарунками.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Бужинської

Одягнена вона була в ажурну золотисту сукню з американською проймою і розрізом. Вбрання Катя доповнила босоніжками на шпильках, акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

"Вітаю зі Святим вечором та Різдвом Христовим! Бажаю найрідніших завжди поруч! Нехай серце буде наповнено вдячністю, коханням, благодаттю та мріями, що обов'язково збудуться! Нехай рік стане для кожного з вас особливим, неймовірним, чуттєвим та незабутнім! Буде наповнений сімейним затишком, а ангел-охоронець оберігає від усіх бід та негараздів. Та, звичайно ж, смачної куті", - побажала балерина.

З Різдвом привітала своїх фоловерів і Катерина Бужинська. Вона заспівала різдвяну колядку.

Читайте також: