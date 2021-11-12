В ажурній сукні та в оригінальних сережках з камеями: Кірстен Данст на червоній доріжці

Сукня була виготовлена з тонкої квітчастої тканини і мала незвичайний фасон.
39-річна акторка Кірстен Данст відвідала фестиваль Американського інституту кіно у Лос-Анджелесі, під час якого показали фільм "У руках пса", де вона зіграла разом із Бенедиктом Камбербетчем та Джессі Племонсом.
На червоній доріжці Кірстен сяяла в розкішній максісукні з довгими рукавами від бренду ERDEM. Вбрання було виконане з ажурної тканини оливкового відтінку, а деякі квіти на декольте прикрашали стрази. Також оригінальною деталлю фасону стала ажурна баска.
Образ акторки доповнив макіяж з акцентом на червоних губах та великі золоті сережки з камеями.
Також цей захід відвідав і колега акторки Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер.
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