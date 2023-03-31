В ажурній сукні з оголеними плечами: Летиція Каста у ніжному образі прийшла на показ Dior у Мумбаї

44-річна французька супермодель і акторка приїхала до Індії, щоб сходити на фешншоу.

У Мумбаї біля монумента "Ворота Індії" відбувся показ бренду Christian Dior Fall 2023. Фешнівент відвідала Летиція Каста.

Модель зачарувала ніжним аутфітом. На ній була білосніжна ажурна сукня максі з відкрити плечами, що додало луку жіночності і сексуальності.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

Талію Каста доповнила чорним широким поясом із металевою пряжкою і логотипом бренду – літерою D. Взула вона чорні босоніжки.

Акторка розпустила волосся, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

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