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В ажурній сукні з оголеними плечами: Летиція Каста у ніжному образі прийшла на показ Dior у Мумбаї

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В ажурній сукні з оголеними плечами: Летиція Каста у ніжному образі прийшла на показ Dior у Мумбаї

Летиція Каста / Фото: Getty Images

44-річна французька супермодель і акторка приїхала до Індії, щоб сходити на фешншоу.

У Мумбаї біля монумента "Ворота Індії" відбувся показ бренду Christian Dior Fall 2023. Фешнівент відвідала Летиція Каста.

Модель зачарувала ніжним аутфітом. На ній була білосніжна ажурна сукня максі з відкрити плечами, що додало луку жіночності і сексуальності.

Летиція Каста / © Getty Images
Летиція Каста / Фото: Getty Images

Талію Каста доповнила чорним широким поясом із металевою пряжкою і логотипом бренду – літерою D. Взула вона чорні босоніжки.  

Акторка розпустила волосся, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

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Дата публікації
Перегляди
1232
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