В ажурній сукні з оголеними плечами: Летиція Каста у ніжному образі прийшла на показ Dior у Мумбаї

44-річна французька супермодель і акторка приїхала до Індії, щоб сходити на фешншоу.
У Мумбаї біля монумента "Ворота Індії" відбувся показ бренду Christian Dior Fall 2023. Фешнівент відвідала Летиція Каста.
Модель зачарувала ніжним аутфітом. На ній була білосніжна ажурна сукня максі з відкрити плечами, що додало луку жіночності і сексуальності.
Талію Каста доповнила чорним широким поясом із металевою пряжкою і логотипом бренду – літерою D. Взула вона чорні босоніжки.
Акторка розпустила волосся, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.
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