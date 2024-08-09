В ажурній сукні з пікантним декольте: латиноамериканська акторка потрапила під приціл папараці у Маямі

Елізабет Гутьєррес у ніжному вбранні з квітковими мотивами відвідала захід.
До об'єктивів папараці у Маямі потрапила латиноамериканська акторка і модель Елізабет Гутьєррес, яка йшла на світський захід.
Жінка мала красивий вигляд у білій ажурній сукні з квітковим орнаментом довжини міді, яка під низом мала нюдову підкладку. Вбрання мало пікантне декольте і білий пояс на талії.
Взута вона була у молочні лаковані гостроносі туфлі з ремінцями і золотими замками на щиколотках. У руці Елізабет тримала невелику білу сумку.
Гутьєррес зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр, шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою-камінчиком, а зап'ястя – золотим браслетом.
Читайте також:
- З галтером, квіткою на шиї та розрізами: молода акторка з'явилася в луку від Burberry у Лондоні
- Американська акторка у леопардовому бікіні показала струнку фігуру і пікантне татуювання під грудьми
- У рожевій мініспідниці і топі з Сейлор Мун: американська акторка у стильному луку прогулялася містом