В ажурній сукні з пікантним декольте: латиноамериканська акторка потрапила під приціл папараці у Маямі

Елізабет Гутьєррес у ніжному вбранні з квітковими мотивами відвідала захід.

До об'єктивів папараці у Маямі потрапила латиноамериканська акторка і модель Елізабет Гутьєррес, яка йшла на світський захід.

Жінка мала красивий вигляд у білій ажурній сукні з квітковим орнаментом довжини міді, яка під низом мала нюдову підкладку. Вбрання мало пікантне декольте і білий пояс на талії.

Елізабет Гутьєррес / Фото: Getty Images

Взута вона була у молочні лаковані гостроносі туфлі з ремінцями і золотими замками на щиколотках. У руці Елізабет тримала невелику білу сумку.

Гутьєррес зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр, шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою-камінчиком, а зап'ястя – золотим браслетом.

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