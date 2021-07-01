В ажурному білому купальнику і пінці: учасниця "Холостяка-10" запалила на вечірці в Одесі

Аліна Ляшук не соромиться проявляти свої емоції на камеру.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук опублікувала в Instagram цікаве відео з пінної вечірки в Одесі, де вона відпочивала.

На паті дівчина одягла ажурний білий купальник із зав'язками на плавках та окуляри. На камеру Аліна без комплексів енергійно танцювала під пісню MONATIK "То, от чего без ума".

"Ніколи не соромтеся своїх емоцій", - написала вона під роликом.

А ще Ляшук показала милі світлини, як вона плавала із дельфіном.

(щоб подивитися на інші фото, гортайте вправо)

До слова, в Одесі нещодавно відпочивала фіналістка "Холостяка-10" Дана Оханська. На один із заходів вона пішлау червоній мінісукні з плетінням на спині, яку скомбінувала з чорними босоніжками на стійких підборах. Волосся Дана розпустила і прикрасила вуха червоними довгими сережками.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

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