В ажурному топі і мінішортах із рюшами: модель у кокетливому образі позувала біля моря

Лаура Селія поділилася знімками з відпочинку на Середземному морі.
Нідерландська модель Лаура Селія виклала в Instagram світлини зі свого відпочинку на острові Ібіца. Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет біля Середземного моря.
Для цього вона обрала кокетливий аутфіт у всьому білому. На ній був ажурний кроптоп на зав'язках, прикрашений квітковими аплікаціями, ліф від бікіні та ажурні мінішорти з рюшами.
У цьому луку Лаура продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і сексуальні груди.
У Селії було укладання з локонами, макіяж із пишними віями і молочний манікюр.
Нагадаємо, Лаура Селія сором'язливо позувала у сексуальній чорній прозорій білизні, прикрашеній мереживом із рожевими, блакитними та жовтими квітами.
Читайте також:
- У купальнику з вишнями: нідерландська модель блиснула накачаним пресом
- У бікіні з лимонами: британська модель похизувалася стрункою фігурою
- Без бюстгальтера: британська модель у напівпрозорій мінісукні похизувалася стрункими ногами