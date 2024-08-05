В ажурному топі і мінішортах із рюшами: модель у кокетливому образі позувала біля моря

Лаура Селія поділилася знімками з відпочинку на Середземному морі.

Нідерландська модель Лаура Селія виклала в Instagram світлини зі свого відпочинку на острові Ібіца. Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет біля Середземного моря.

Для цього вона обрала кокетливий аутфіт у всьому білому. На ній був ажурний кроптоп на зав'язках, прикрашений квітковими аплікаціями, ліф від бікіні та ажурні мінішорти з рюшами.

Лаура Селія/Instagram

Лаура Селія/Instagram

У цьому луку Лаура продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і сексуальні груди.

Лаура Селія/Instagram

У Селії було укладання з локонами, макіяж із пишними віями і молочний манікюр.

Лаура Селія/Instagram

Нагадаємо, Лаура Селія сором'язливо позувала у сексуальній чорній прозорій білизні, прикрашеній мереживом із рожевими, блакитними та жовтими квітами.

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