Шоу-бізнес
220
В ажурних колготках і "оперних" рукавичках: Періс Гілтон у зухвалому луку позувала на Тижні моди

Вона любить бути в центрі уваги і тому обирає максимально гламурні вбрання.

Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Американська телезірка і світська левиця Періс Гілтон чудово проводить час у Парижі, куди прилетіла на Тиждень моди. Голлівудська білявка відвідала показ колекції Isabel Marant на сезон весна-літо 2026.

На заході вона з’явилася у вбранні чорного кольору, виконаному в незвичному і навіть зухвалому дизайні. Її мінісукня була з асиметричною лінією декольте, прозорими вставками і безліччю декоративних елементів: складками, вишивкою бісером і лелітками.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Доповнила Періс своє вбрання ажурними колготками чорного кольору, туфлями з гламурними ремінцями і чорними «оперними» рукавичками. Також вона доповнила вбрання невеликою сумкою, чокером і безліччю біжутерії.

Але рукавички і чокер вона одягла також на інший фешнзахід — вечірку на честь Карла Лагерфельда, на яку прийшла з мамою і сестрою.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

