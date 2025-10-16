В ажурних колготках і жакеті на голе тіло: Вікторія Бекхем знялася для глянцю

Вікторія Бекхем

Днями на Netflix відбулася прем’єра документального серіалу про 51-річну Вікторію Бекхем — дизайнерку і колишню учасницю британського гурту Spice Girls. З цього приводу відомий журнал The Perfect у своєму Instagram вирішив опублікувати кілька знімків із фотосесії 2023 року із зіркою.

Віккі позувала в стильних і зухвалих образах. Вона була зазнімкована в чорних мереживних колготках і в темно-синьому жакеті на голе тіло, в чорному топі і спідниці з бахромою, а також в асиметричній чорній сукні з мереживним верхом і атласною спідницею.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем

А на одному зі знімків Бекхем позувала з рудим собакою породи, схоже, угорська вижла. Сама ж Вікторія була одягнена в сірий брючний костюм, жакет якого був також одягнений на голе тіло.

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, на прем’єру документального серіалу Victoria Beckham, що відбулася в Лондоні, підтримати Вікторію прийшла вся її сім’я- чоловік Девід, донька Гарпер і сини Круз та Ромео. Старший син Бруклін проігнорував таку важливу для мами подію, адже вони зараз взагалі не спілкуються.

Вікторія Бекхем із сім’єю / © Associated Press

Зазначимо, серіал Вікторії вийшов через два роки після того, як Netflix зняли історію її чоловіка. Ця ж картина розповідає про професійне й особистісне зростання модельєрки — про шлях від попзірки до відомої дизайнерки — і зачіпає деякі аспекти її особистого життя.