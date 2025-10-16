- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
В ажурних колготках і жакеті на голе тіло: Вікторія Бекхем знялася для глянцю
Відома дизайнерка приміряла зухвалі образи.
Днями на Netflix відбулася прем’єра документального серіалу про 51-річну Вікторію Бекхем — дизайнерку і колишню учасницю британського гурту Spice Girls. З цього приводу відомий журнал The Perfect у своєму Instagram вирішив опублікувати кілька знімків із фотосесії 2023 року із зіркою.
Віккі позувала в стильних і зухвалих образах. Вона була зазнімкована в чорних мереживних колготках і в темно-синьому жакеті на голе тіло, в чорному топі і спідниці з бахромою, а також в асиметричній чорній сукні з мереживним верхом і атласною спідницею.
А на одному зі знімків Бекхем позувала з рудим собакою породи, схоже, угорська вижла. Сама ж Вікторія була одягнена в сірий брючний костюм, жакет якого був також одягнений на голе тіло.
Нагадаємо, на прем’єру документального серіалу Victoria Beckham, що відбулася в Лондоні, підтримати Вікторію прийшла вся її сім’я- чоловік Девід, донька Гарпер і сини Круз та Ромео. Старший син Бруклін проігнорував таку важливу для мами подію, адже вони зараз взагалі не спілкуються.
Зазначимо, серіал Вікторії вийшов через два роки після того, як Netflix зняли історію її чоловіка. Ця ж картина розповідає про професійне й особистісне зростання модельєрки — про шлях від попзірки до відомої дизайнерки — і зачіпає деякі аспекти її особистого життя.