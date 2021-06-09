В бікіні і светрі: Гейлі Бібер показала ідеальну фігуру

Дівчина поділилася новими знімками у фотоблогу.

24-річна американська модель і дружина Джастіна Бібера — Гейлі, рада, що прийшло календарне літо. Але, судячи з її знімків, погода в Лос-Анджелесі теж не тішить.

Незважаючи на прохолоду, Гейлі все-таки вирішила вийти позасмагати. Для цього вона вдягла бікіні з принтом "зебра" і строкатий светр. Свій "пляжний" образ модель доповнила панамкою кольору хакі і сонцезахисними окулярами в тон.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Також зірка показала ще кілька фотографій в бікіні. Швидше за все, це архівні знімки. Однак Гейлі має такий самий чудовий вигляд.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер і її чоловіка Джастіна підловили папарацці, коли пара покидала модний ресторан Wally's в Каліфорнії. Для вечірнього проведення часу знаменитість вирішила вдягти чорний шкіряний бомбер від Bottega Veneta, широкі джинси від Benz Jeans і кроптоп.

Гейлі Бібер / Getty Images

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