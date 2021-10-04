В бікіні кольору Апероль: Демі Роуз спокусливо продемонструвала пишний бюст і тонку талію

В бікіні кольору Апероль: Демі Роуз спокусливо продемонструвала пишний бюст і тонку талію

26-річна модель знову розбурхала уяву фоловерів новим відвертим фото.

Демі Роуз не примушує своїх шанувальників в Instagram довго чекати на її нові відверті знімки.

Дівчина опублікувала фото, від якого фантазія починає грати буйними фарбами і потаємними бажаннями.

Демі приміряла сексуальне бікіні кольору Апероль з круглою фурнітурою на ліфі і плавках. Вона спокусливо вигнулась на стільці, демонструючи пишний бюст, тонку талію і широкі стегна. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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"Осінній сезон спекотний", — підписала модель фото.

Звичайно, що сезон спекотний, якщо показувати своїм фоловерам такі пікантні світлини.

Раніше красуня виклала фото, на якому вона позувала на тлі океану у напівпрозорій легкій сукні із зображенням античних статуй. Вбрання чудово підкреслило її сексуальні форми. А високий розріз дозволив Демі продемонструвати свої ноги.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Але головним акцентом в її луці були відверті вирізи на животі і в зоні декольте, крізь які Роуз блиснула своїми пишними сексуальними грудьми.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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