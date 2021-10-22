В бікіні на гойдалці: Єва Лонгорія ніжиться на сонці під час відпочинку

46-річна акторка Єва Лонгорія після плідної роботи вирішила, схоже, трохи відпочити.
Цього тижня ми бачили приголомшливий вечірній образ акторки на церемонії ELLE Women in Hollywood, яка вшановувала жінок вже в 27-ме. Того вечора перед камерами фотографів Лонгорія з'явилася в чорному атласному двобортному піджаку, який вона, здавалося б, одягла без топа, а також була в широких штанах. Талію Єва підкреслила за допомогою чорного широкого ременя зі зміїної шкіри.
Після церемонії зірка поїхала на відпочинок і ділиться тепер в своєму блогу зовсім іншими кадрами. На одному з них Єва ніжиться на сонці в бікіні на підвісній гойдалці, а в підписі пише: "З Мексики з любов'ю".
На іншому фото, де акторка також постала в купальнику вона позує стоячи, з усмішкою на обличчі і мокрим укладанням. "Пляжна зачіска в найкращому вигляді!", — свідчить підпис.
Ми навіть трохи заздримо Єві Лонгорії, не всім щастить з такою теплою погодою в ці осінні дні.
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