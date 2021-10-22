В бікіні на гойдалці: Єва Лонгорія ніжиться на сонці під час відпочинку

В бікіні на гойдалці: Єва Лонгорія ніжиться на сонці під час відпочинку

46-річна акторка Єва Лонгорія після плідної роботи вирішила, схоже, трохи відпочити.

Цього тижня ми бачили приголомшливий вечірній образ акторки на церемонії ELLE Women in Hollywood, яка вшановувала жінок вже в 27-ме. Того вечора перед камерами фотографів Лонгорія з'явилася в чорному атласному двобортному піджаку, який вона, здавалося б, одягла без топа, а також була в широких штанах. Талію Єва підкреслила за допомогою чорного широкого ременя зі зміїної шкіри.

Єва Лонгорія / Associated Press

Після церемонії зірка поїхала на відпочинок і ділиться тепер в своєму блогу зовсім іншими кадрами. На одному з них Єва ніжиться на сонці в бікіні на підвісній гойдалці, а в підписі пише: "З Мексики з любов'ю".

На іншому фото, де акторка також постала в купальнику вона позує стоячи, з усмішкою на обличчі і мокрим укладанням. "Пляжна зачіска в найкращому вигляді!", — свідчить підпис.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Ми навіть трохи заздримо Єві Лонгорії, не всім щастить з такою теплою погодою в ці осінні дні.

Читайте також:

У хорошій формі: Єва Лонгорія в кроптопі і лосинах вийшла на пробіжку

Ностальгує за літом: Єва Лонгорія в купальнику позувала біля басейну

Instagram vs реальність: Єва Лонгорія показала, як насправді знімаються красиві кадри для блогу

Єва Лонгорія в купальниках (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання