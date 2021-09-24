В бікіні на пляжі: модель Ніна Агдал похизувалася підтягнутою фігурою

Дівчина поділилася архівними фото.

29-річна данська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Ніна Агдал — показала пляжне фото. На ньому вона позує на березі океану. На ній блакитне бікіні з золотою фурнітурою. Купальник ефектно підкреслює груди Ніни.

Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

Волосся моделі розпущене, а очі заховані за сонцезахисними окулярами.

Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

"Шкода, що я зараз не тут, а в таксі на Третій авеню", — написала Агдал під знімками.

У дівчини чудова фігура. Це й не дивно, адже вона ретельно стежить за своїм харчуванням і регулярно тренується. Вона навіть проводить групові заняття з фітнесу. А в її акаунті в шапці профілю з'явилася інформація про те, що відтепер вона ще й фітнес-коуч і нутриціолог.

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