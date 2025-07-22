В бікіні та компанії бойфренда: Алессандра Амбросіо показала нові фото з Ібіці

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — віддає перевагу пляжному відпочинку, тому полетіла у відпустку до Іспанії, на острів Ібіца, який дуже популярний серед селебріті. Фото з відпочинку вона показала у своєму Instagram.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Дівчина позувала у жовтому бікіні з цікавим принтом, схожим на анімалістичний. Свій пляжний образ вона доповнила численними золотими аксесуарами — сережками, кольє та ланцюжком на талії, та сонцезахисними окулярами. А поверх купальника одягла білий в’язаний костюм.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

«Зачарований острів», — лаконічно підписала серію фото Алессандра.

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На одному зі знімків вона позувала в обіймах зі своїм бойфрендом — Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Відносини з ним модель не приховує, а навпаки, вони часто виходять разом в світ і потрапляють в об'єктиви папараці.

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, модель Алессандра Амбросіо стала гостею гала-вечора «Жінки в кіно» Фонду кіномистецтва Червоного моря, який выдбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Захід проводився у рамках 78-го Каннського кінофестивалю. Модель з’явилася на заході у розкішній довгій чорній сукні від відомого бренду Zuhair Murad.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press