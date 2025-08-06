Нара Баптіста

Реклама

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста подлетіла у відпустку до моря до Італії. Чи відпочиває з нею разом її коханий — 58-річний актор Венсана Кассель, вона не уточнила, але опублікувала в Instagram серію нових фото.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Дівчина показала, як проходить її відпочинок — вона багато засмагає у бікіні на пляжі, відпочиває на яхті та гуляє узбережжям.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара любить робити пікантні фото, тому на одному з кадрів вона позувала топлес у примірювальному магазині.

Реклама

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нагадаємо, 7 січня цього року Нара Баптіста вперше стала мамою. Вона народила сина, якого назвали Каетано. Батько хлопчика — актор Венсан Кассель, з яким вона зустрічається з 2023 року. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, швидше за все, це сталося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, має будинок в Ріо-де-Жанейро, і він вільно розмовляє португальською.

Син став для Касселя четвертою дитиною. Доньок Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста показала нові фото із коханим Венсаном Касселем. Пара відвідала вечірній захід у Парижі, у Єлисейському палаці.