В бікіні великим планом: Тіна Кунакі похизувалася фігурою

Літо закінчилося, але багатьом не хочеться в це вірити.
Французька модель і дружина Венсана Касселя — Тіна Кунакі, теж уже ностальгує за минулими теплими днями і відпусткою.
Вона опублікувала в своєму блогу в Instagram кілька архівних знімків і показала, як проводила останні дні літа на відпочинку. На одному з фото Тіна позувала в бікіні, кадр був зроблений великим планом і Тіна продемонструвала ближче і свою тонку талію, навколо якої замотана шнурівка від купальника, й пишні груди своїм підписникам.
Також дружина Касселя показала, як плавала в басейні і ніжилася на лежаку на пляжі, аж ніяк не в компанії Венсана.
А ще шанувальники побачили, як модель приймала літній душ в розстебнутому ліфі купальнику і плавках, стоячи спиною до камери.
Раніше, нагадаємо, Тіна Кунакі вже постила знімки з відпустки і показувала, як позувала, сидячи на краю басейну.
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