В бікіні, з коктейлем і в компанії чоловіка: Надя Дорофєєва показала, як відпочиває вдома

Артистка разом із чоловіком любить чілити вдома.
Надя Дорофєєва показала фоловерам, як вона відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом вдома. Подружжя влаштувало на подвір'ї пікнік з їжею і освіжувальними напоями.
На знімку співачка позувала, спершись на стіл на колесах. Вона була у блакитному бікіні, зверху якого одягла сіру сорочку оверсайз. Зірка блиснула стрункою фігурою. У руці Надя тримала коктейль у келиху.
Вова сидів на мішку-кріслі. Він був одягнений у сіру футболку та червоні шорти. Артист пив такий самий коктейль.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва дала свій перший сольний концерт, який відбувся з аншалгом. На сцені цього дня співачка продемонструвала сексуальні образи.
Читайте також: У салатовий мінісукні і грубих черевиках: Надя Дорофєєва у яскравому луці сходила на церемонію Viva! Awards