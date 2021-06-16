В бікіні, з коктейлем і в компанії чоловіка: Надя Дорофєєва показала, як відпочиває вдома

Артистка разом із чоловіком любить чілити вдома.

Надя Дорофєєва показала фоловерам, як вона відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом вдома. Подружжя влаштувало на подвір'ї пікнік з їжею і освіжувальними напоями.

На знімку співачка позувала, спершись на стіл на колесах. Вона була у блакитному бікіні, зверху якого одягла сіру сорочку оверсайз. Зірка блиснула стрункою фігурою. У руці Надя тримала коктейль у келиху.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Instagram Наді Дорофєєвої

Вова сидів на мішку-кріслі. Він був одягнений у сіру футболку та червоні шорти. Артист пив такий самий коктейль.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва дала свій перший сольний концерт, який відбувся з аншалгом. На сцені цього дня співачка продемонструвала сексуальні образи.

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