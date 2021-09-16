В бікіні з сексуальним декольте: учасниця шоу "Холостяк" показала, який мала вигляд у 14 років

В бікіні з сексуальним декольте: учасниця шоу "Холостяк" показала, який мала вигляд у 14 років

Анна Гузєєва поділилася архівними знімками, щоб довести фоловерів натуральність своєї зовнішності.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Анна Гузєєва — дівчина з миловидними красивими рисами обличчя і з пишним бюстом. З цієї причини фоловери часто у неї запитують, які і де вона робила пластичні операції.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

Анна вирішила довести натуральність своєї зовнішності за допомогою архівних фото, на яких їй 14-15 років.

На світлинах Гузєєва зазнімкована у чорному бікіні. Вона продемонструвала струнку фігуру.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

А на іншому фото дівчина похизувалася пишним декольте і природною красою.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

"Присвячую цей допис тим, хто часто пише про мою "ненатуральність". Не рідко отримую в директ запитання про те, де я робила груди і, де я робила ніс і так далі, у зв'язку з чим, мені, звичайно ж, іноді буває дуже смішно.

На ваш суд фотографії, які були зроблені фотографом, коли мені було 14-15 років... Я не робила жодних пластичних операцій і найближчим часом не збираюся. Ох так, і зуби теж у мене свої. Сподіваюся, що запитання про мою зовнішність на цьому закінчаться", — написала Анна у дописі.

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