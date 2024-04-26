В боді з вирізом до пупка: британська акторка на прем'єрі фільму "Королівство планети мавп"

Фрея Аллан в пікантному образі представила науково-фантастичний екшен, у якому зіграла головну роль.

Акторка і зірка серіалу "Відьмак" від Netflix – Фрея Аллан – відвідала прем'єру науково-фантастичного фільму "Королівство планети мавп" у Лондоні, у якому зіграла головну роль.

На заході вона постала у чорних штанях-палацо і напівпрозорому сірому боді, розшитому камінням, із відвертим вирізом до пупка. У цьому вбранні Фрея блиснула пікантним декольте і пласким животом.

Фрея Аллан / Фото: Getty Images

Аутфіт Аллан доповнила чорними гостроносими туфлями. Акторка зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж із помадою відтінку курної троянди і завершила лук золотими прикрасами з діамантами.

В український прокат стрічка вийде 9 травня.

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