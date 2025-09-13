- Дата публікації
В боді з вирізом до пупка: американська зірка реаліті блиснула спокусливим бюстом у Нью-Йорку
27-річна Оландрія Картен привернула увагу своїм сміливим вбранням.
Зірка американського реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Нью-Йорку. Дівчина привернула увагу пікантним луком.
На Оландрії було чорне боді з довгими рукавами і глибоким вирізом аж до пупка, крізь який вона блиснула пишним спокусливим бюстом.
Верх вона скомбінувала зі спідницею-сіткою з розрізом, прикрашеній стразами і металевими кільцями. На стегнах була імітація поясу, розшитого різнокольоровими лелітками різного розміру.
Картен доповнила образ чорними гостроносими слінгбеками, чорною сумочкою з ручкою-ланцюгом, довгими срібними сережками, пірсингом в пупку й екстравагантними металевими аксесуарами на руках. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і французький манікюр.